Панова показала пятимесячную дочь и рассказала о переменах в жизни

Украинская телеведущая Анна Панова, которая в конце марта впервые стала мамой, призналась, что не может себе позволить иметь лишний вес. По ее словам, ради дочери она хочет быть идеальной.

Панова: Хочу во всем быть на высоте ради Милки Фото: Анна Панова / Facebook

Украинская телеведущая Анна Панова на своей странице в Facebook обнародовала фото пятимесячной дочери Миланы.

Панова отметила, что с появлением ребенка она стала более дисциплинированной.

"До рождения Милки я могла подолгу "чилить" в соцсетях и неспешно листать в телефоне ленту новостей. Теперь все иначе. Я мать на турборежиме", – рассказала ведущая.

По словам Пановой, дочь является для нее стимулом к развитию.

"Меня не устраивают отросшие ногти и пару лишних килограммов на боках – мол, я же мать, мне можно. Карьера, спорт, быт – хочу во всем быть на высоте ради Милки", – заявила она.

С 2014 года Панова является ведущей выпусков новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

В апреле 2018 года она вышла замуж за Александра Каменца. В конце марта 2020 года Панова сообщила, что родила дочь. В конце июня ведущая крестила дочь.