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28 августа, 2020
 
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Панова показала пятимесячную дочь и рассказала о переменах в жизни

Украинская телеведущая Анна Панова, которая в конце марта впервые стала мамой, призналась, что не может себе позволить иметь лишний вес. По ее словам, ради дочери она хочет быть идеальной.

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Панова: Хочу во всем быть на высоте ради Милки
Панова: Хочу во всем быть на высоте ради Милки
Фото: Анна Панова / Facebook

Украинская телеведущая Анна Панова на своей странице в Facebook обнародовала фото пятимесячной дочери Миланы.

Панова отметила, что с появлением ребенка она стала более дисциплинированной. 

"До рождения Милки я могла подолгу "чилить" в соцсетях и неспешно листать в телефоне ленту новостей. Теперь все иначе. Я мать на турборежиме", – рассказала ведущая. 

По словам Пановой, дочь является для нее стимулом к развитию. 

"Меня не устраивают отросшие ногти и пару лишних килограммов на боках – мол, я же мать, мне можно. Карьера, спорт, быт – хочу во всем быть на высоте ради Милки", – заявила она. 

https://www.facebook.com/anna.g.panova/posts/10218038132367578

С 2014 года Панова является ведущей выпусков новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

В апреле 2018 года она вышла замуж за Александра Каменца. В конце марта 2020 года Панова сообщила, что родила дочь. В конце июня ведущая крестила дочь. 

Теги: дети, беременность, Анна Панова
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