"Папе сегодня 85". Гордон показал своего отца

Гордон: Дай бог, чтобы все мы как можно дольше оставались детьми Фото: gordondmytro / Instagram

"Моему папе сегодня 85 лет. Спасибо ему за меня! Дай бог, чтобы все мы как можно дольше оставались детьми", – написал он под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)