"Волосы на голове и борода настоящие". Гордон показал, как выглядел до того, как побрился налысо

На фото журналист запечатлен с бородой и волосами на голове. Он позирует в кадре, сидя за столом с микрофоном в руках. Во время съемки Гордон был одет в белую рубашку, пиджак, а его образ дополнил галстук.

"Волосы на голове и борода настоящие. Киев, 1991 год", – подписал снимок Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Сейчас Гордон выглядит вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)



