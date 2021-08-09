"Волосы на голове и борода настоящие". Гордон показал, как выглядел до того, как побрился налысо

На фото журналист запечатлен с бородой и волосами на голове. Он позирует в кадре, сидя за столом с микрофоном в руках. Во время съемки Гордон был одет в белую рубашку, пиджак, а его образ дополнил галстук.
"Волосы на голове и борода настоящие. Киев, 1991 год", – подписал снимок Гордон.
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Сейчас Гордон выглядит вот так.
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Дмитрий Гордон сменил имидж, сбрив волосы, в 1997 году. Об этом он рассказал в 2019 году, отвечая на вопросы поклонников. Он сообщил, что ему нравится его нынешняя прическа, единственным недостатком которой является необходимость часто брить голову. "Скажу по секрету, что лысеть я начал, придя из армии. Я служил два года в ракетных войсках. Мы ездили в командировку на полигон пускать ракеты. Думаю, мое облысение оттуда, потому что там радиация была. Когда у меня начали выпадать волосы, я очень сильно комплексовал – как-то зачесывался... А потом [российский певец] Александр Розенбаум, мой близкий друг, сказал: "Запомни, лысый мужской череп всегда красив. Это мне сказала моя бабушка, и я после этого побрил голову. Перестань комплексовать". И я на следующий день побрил голову. Это был 1997 год. С тех пор я брею голову и кайфую", – рассказал Гордон. Запись этого ответа опубликована на YouTube-канале журналиста.