Дмитрий Гордон – младший рассказал о своем сотрудничестве с Барброй Стрейзанд

Гордон-младший о Стрейзанд: Очень скромная, очень воспитанная и очень незаносчивая Фото: Dmytro Gordon / Gordonua.com

Он уточнил, что помогает американскому композитору, двукратному обладателю премии "Грэмми" Уолтеру Афанасьеффу, который записывает для Стрейзанд второй альбом.

"Я делал различные задачи – запись, аранжировку где-то, но пока что еще [музыку для нее не писал]... Там очередь просто из стольких композиторов!" – сказал Гордон-младший.

Композитор рассказал, что Стрейзанд в общении "очень скромная, очень воспитанная и очень незаносчивая".

"Когда Уолтер нас впервые познакомил, это было во время записи оркестра, она спросила, откуда я. Я ответил, что из Украины. Она сказала: "О, я знаю [на русском] одно слово: "До свидания". Она не хотела от меня отделаться, это просто было!" – отметил Гордон-младший.

Он вспомнил один эпизод, который случился во время работы над альбомом на ее студии.

"Мы записывали в студии Sony Music имени Барбры Стрейзанд, в ее личной студии. У нее там отдельное парковочное место, я помню. Все его обходят и говорят: "Это место Барбры Стрейзанд, осторожно". Люди, когда долгий день записи, едят и выставляют какие-то пластиковые контейнеры, коробки. Мне запомнилось, как под конец она лично ходила и собирала эти контейнеры, говорила: "Это же моя студия, надо убрать все". Лично выкидывала. Она не возмущалась, просто прошлась, [взяла] контейнеры – и в мусорное ведро", – рассказал композитор.

По словам Гордона-младшего, по Стрейзанд видно, что это звезда мировой величины.

"У нее аура есть... Но она не ведет себя как звезды украинского или российского шоу-бизнеса. Она не заносчива", – отметил композитор.

Гордон-младший подчеркнул, что 79-летняя Стрейзанд до сих пор очень хорошо поет и записывается с первого дубля.

Интервью с Гордоном-младшим выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00