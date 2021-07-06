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Дмитрий Гордон – младший рассказал о своем сотрудничестве с Барброй Стрейзанд

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Гордон-младший о Стрейзанд: Очень скромная, очень воспитанная и очень незаносчивая
Гордон-младший о Стрейзанд: Очень скромная, очень воспитанная и очень незаносчивая
Фото: Dmytro Gordon / Gordonua.com

Украинско-американский композитор Дмитрий Гордон – младший рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что сейчас сотрудничает с американской певицей Барброй Стрейзанд.

Он уточнил, что помогает американскому композитору, двукратному обладателю премии "Грэмми" Уолтеру Афанасьеффу, который записывает для Стрейзанд второй альбом.

"Я делал различные задачи – запись, аранжировку где-то, но пока что еще [музыку для нее не писал]... Там очередь просто из стольких композиторов!" – сказал Гордон-младший.

Композитор рассказал, что Стрейзанд в общении "очень скромная, очень воспитанная и очень незаносчивая".

"Когда Уолтер нас впервые познакомил, это было во время записи оркестра, она спросила, откуда я. Я ответил, что из Украины. Она сказала: "О, я знаю [на русском] одно слово: "До свидания". Она не хотела от меня отделаться, это просто было!" – отметил Гордон-младший.

Он вспомнил один эпизод, который случился во время работы над альбомом на ее студии. 

"Мы записывали в студии Sony Music имени Барбры Стрейзанд, в ее личной студии. У нее там отдельное парковочное место, я помню. Все его обходят и говорят: "Это место Барбры Стрейзанд, осторожно". Люди, когда долгий день записи, едят и выставляют какие-то пластиковые контейнеры, коробки. Мне запомнилось, как под конец она лично ходила и собирала эти контейнеры, говорила: "Это же моя студия, надо убрать все". Лично выкидывала. Она не возмущалась, просто прошлась, [взяла] контейнеры – и в мусорное ведро", – рассказал композитор.

По словам Гордона-младшего, по Стрейзанд видно, что это звезда мировой величины.

"У нее аура есть... Но она не ведет себя как звезды украинского или российского шоу-бизнеса. Она не заносчива", – отметил композитор.

Гордон-младший подчеркнул, что 79-летняя Стрейзанд до сих пор очень хорошо поет и записывается с первого дубля. 

Интервью с Гордоном-младшим выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Дмитрий Гордон – младший родился в 1995 году в Праге (Чехия). С детства увлекался музыкой. После окончания киевской школы учился в Музыкальном колледже Беркли в Бостоне (США). 

Дмитрий – средний сын основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона. 

Сейчас живет в Лос-Анджелесе, пишет музыку для американских звезд и фильмов. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Барбра Стрейзанд, Дмитрий Гордон – младший
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