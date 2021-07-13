"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца

"Поздравляю всех, кто носит имя Петр и Павел с праздником! Я тоже Петровна, потому поздравляю и своего папу с именинами. Крепкого здоровья, радости, пусть ангел всегда будет рядом и оберегает", – написала Федишин.
Вместе с поздравлением певица выложила и совместную фотографию с отцом. Подписчики певицы отметили, что Федишин – "папина дочка".
"Какие вы красивые. Папина дочка", – написала valentina_bosko.
"Папина дочка. Как же вы прекрасны! Еще раз мои наилучшие поздравления", – оставила комментарий khrystya_dendura.
"Ваш младший сыночек похож на дедушку", – заметила oksanafedorova1230.
Федишин родилась в 1987 году во Львове в семье музыканта Петра Федишина. Отец певицы, инженер по образованию, работал музыкантом и был против музыкальной карьеры дочери. Он мечтал, чтобы она стала шахматисткой, считая труд певицы очень сложным.
В 2018 году певица принимала участие в проекте "Голос країни" на "1+1", но покинула шоу до начала прямых эфиров. В 2021 году певица стала участницей проекта "Маска" на канале "Украина".
Федишин и Човнык воспитывают двоих сыновей – Юрия (2011) и Олега (2015).