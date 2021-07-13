"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца

"Поздравляю всех, кто носит имя Петр и Павел с праздником! Я тоже Петровна, потому поздравляю и своего папу с именинами. Крепкого здоровья, радости, пусть ангел всегда будет рядом и оберегает", – написала Федишин.

Вместе с поздравлением певица выложила и совместную фотографию с отцом. Подписчики певицы отметили, что Федишин – "папина дочка".

"Какие вы красивые. Папина дочка", – написала valentina_bosko.

"Папина дочка. Как же вы прекрасны! Еще раз мои наилучшие поздравления", – оставила комментарий khrystya_dendura.

"Ваш младший сыночек похож на дедушку", – заметила oksanafedorova1230.