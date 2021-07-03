"Село и колгосп", "Длина не для женщины". Федишин похвасталась стройными ногами в мини-юбке

В ролике она предстала в джинсовой мини-юбке и ярко-оранжевом топе. Подписчики по-разному отреагировали на такой образ певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин * Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

"Самые красивые ножки украинского шоу-бизнеса", – прокомментировала телеведущая Ольга Сумская.

"Фигура огонь, но обычно такая длина не для женщины, все же видно из-под загара недостатки. Девушкой не станете уже с мини", – написала mari_tarnavska.

"Село и колгосп", – отметил jemvaio.