"Бедненько, но чисто", "Очень сексуальная", "Шикарная". Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике

Украинская певица Ирина Федишин на своей странице в Instagram показала фото в раздельном купальнике, снятое во время отдыха в Доминикане.
Она рассказала, что летела на место отдыха 12 часов 20 минут прямым рейсом из Киева.
"Обычно в этот период мы выбираем Египет, но там сейчас немного ветрено. Поэтому выбрали в этот раз Доминикану", – отметила певица.
Она призналась, что была удивлена погодным условиям в Доминикане – два дня был сильный ветер и переменная облачность.
"И на океане погода переменчива. Правда, на третий день распогодилось и вышло солнце", – рассказала она.
Федишин отметила, что уже посетила парк обезьянок и остров Саона.
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Подписчики прокомментировали пост.
"Шикарная", – заявил eugenio_un_mes.
"Ничего так. Бедненько, но чисто", – написал numinov_travel.
"Ирина федишин очень красивая, сексуальная", – отметил siksaiiosip.
Первое фото из поездки в Доминикану Федишин обнародовала 3 февраля, в свой день рождения.
"Сегодня я встречаю свой 34 день рождения на океане", – отметила она и поблагодарила мужа за такой подарок.
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Федишин родилась во Львове 3 февраля 1987 года. В 2018 году певица принимала участие в проекте "Голос країни" на "1+1", но покинула шоу до начала прямых эфиров.
В октябре артистка призналась, что боится переезжать в Киев.
Федишин замужем за бизнесменом и продюсером Виталием Човныком. Они воспитывают двух сыновей, Юрия и Олега.