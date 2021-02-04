"Бедненько, но чисто", "Очень сексуальная", "Шикарная". Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике

Украинская певица Ирина Федишин рассказала, как проводит отпуск в Доминикане.

Федишин: Обычно в этот период мы выбираем Египет Фото: irynafedyshyn / Instagram

Украинская певица Ирина Федишин на своей странице в Instagram показала фото в раздельном купальнике, снятое во время отдыха в Доминикане.

Она рассказала, что летела на место отдыха 12 часов 20 минут прямым рейсом из Киева.

"Обычно в этот период мы выбираем Египет, но там сейчас немного ветрено. Поэтому выбрали в этот раз Доминикану", – отметила певица.

Она призналась, что была удивлена погодным условиям в Доминикане – два дня был сильный ветер и переменная облачность.

"И на океане погода переменчива. Правда, на третий день распогодилось и вышло солнце", – рассказала она.

Федишин отметила, что уже посетила парк обезьянок и остров Саона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин * Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Подписчики прокомментировали пост.

"Шикарная", – заявил eugenio_un_mes.

"Ничего так. Бедненько, но чисто", – написал numinov_travel.

"Ирина федишин очень красивая, сексуальная", – отметил siksaiiosip.

Первое фото из поездки в Доминикану Федишин обнародовала 3 февраля, в свой день рождения.

"Сегодня я встречаю свой 34 день рождения на океане", – отметила она и поблагодарила мужа за такой подарок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин * Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Федишин родилась во Львове 3 февраля 1987 года. В 2018 году певица принимала участие в проекте "Голос країни" на "1+1", но покинула шоу до начала прямых эфиров.

В октябре артистка призналась, что боится переезжать в Киев.

Федишин замужем за бизнесменом и продюсером Виталием Човныком. Они воспитывают двух сыновей, Юрия и Олега.