Бульвар Шоубиз
 
04 февраля, 2021
 
Новости

"Бедненько, но чисто", "Очень сексуальная", "Шикарная". Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике

Украинская певица Ирина Федишин рассказала, как проводит отпуск в Доминикане.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Федишин: Обычно в этот период мы выбираем Египет
Федишин: Обычно в этот период мы выбираем Египет
Фото: irynafedyshyn / Instagram

Украинская певица Ирина Федишин на своей странице в Instagram показала фото в раздельном купальнике, снятое во время отдыха в Доминикане.

Она рассказала, что летела на место отдыха 12 часов 20 минут прямым рейсом из Киева.

"Обычно в этот период мы выбираем Египет, но там сейчас немного ветрено. Поэтому выбрали в этот раз Доминикану", – отметила певица.

Она призналась, что была удивлена погодным условиям в Доминикане – два дня был сильный ветер и переменная облачность.

"И на океане погода переменчива. Правда, на третий день распогодилось и вышло солнце", – рассказала она.

Федишин отметила, что уже посетила парк обезьянок и остров Саона.

Подписчики прокомментировали пост.

"Шикарная", – заявил eugenio_un_mes.

"Ничего так. Бедненько, но чисто", – написал numinov_travel.

"Ирина федишин очень красивая, сексуальная", – отметил siksaiiosip.

Первое фото из поездки в Доминикану Федишин обнародовала 3 февраля, в свой день рождения.

"Сегодня я встречаю свой 34 день рождения на океане", – отметила она и поблагодарила мужа за такой подарок.

Федишин родилась во Львове 3 февраля 1987 года. В 2018 году певица принимала участие в проекте "Голос країни" на "1+1", но покинула шоу до начала прямых эфиров.

В октябре артистка призналась, что боится переезжать в Киев.

Федишин замужем за бизнесменом и продюсером Виталием Човныком. Они воспитывают двух сыновей, Юрия и Олега.

Теги: купальник, Доминиканская Республика, Ирина Федишин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
Алеся БАЦМАН
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале
Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале
Елена КРАВЧЕНКО
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда
16-летняя дочь Касселя и Белуччи появилась на обложке французского глянца в наряде от итальянского бренда
  "В этот день хочу сделать вот такую хрень". В сети показали, как Потап делал предложение Каменских. Видео
  "В этот день хочу сделать вот такую хрень". В сети показали, как Потап делал предложение Каменских. Видео
"Бедненько, но чисто", "Очень сексуальная", "Шикарная". Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике
"Бедненько, но чисто", "Очень сексуальная", "Шикарная". Поклонники Федишин обсуждают ее фото в купальнике
Фрейндлих могут выписать домой спустя полтора месяца после госпитализации с COVID-19 – Telegram-канал "Mash на мойке"
Фрейндлих могут выписать домой спустя полтора месяца после госпитализации с COVID-19 – Telegram-канал "Mash на мойке"
"Ам секси". Танчинец поделился пикантным фото с отдыха
"Ам секси". Танчинец поделился пикантным фото с отдыха
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
Тоня Матвиенко показала известную маму в образе "Леди Аркур". Фото
Тоня Матвиенко показала известную маму в образе "Леди Аркур". Фото
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Шепелев рассказал, какой была реакция сына на новость о беременности его новой избранницы
Шепелев рассказал, какой была реакция сына на новость о беременности его новой избранницы
Уэст вывез из общего дома с Кардашян 500 пар своей обуви – СМИ
Уэст вывез из общего дома с Кардашян 500 пар своей обуви – СМИ
  Genocidal Humanoidz. Вышел клип System Of A Down о войне. Видео
  Genocidal Humanoidz. Вышел клип System Of A Down о войне. Видео
Жена Остапчука рассказала, что думает о сексе мужа с бывшей женой после их расставания
Жена Остапчука рассказала, что думает о сексе мужа с бывшей женой после их расставания
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
Боузман посмертно номинирован на "Золотой глобус"
Боузман посмертно номинирован на "Золотой глобус"
"Встречаю свои 39 в лучшем состоянии". Брежнева покривлялась для фото
"Встречаю свои 39 в лучшем состоянии". Брежнева покривлялась для фото
"Я ушла от него из-за измен и злоупотребления наркотиками". Дита фон Тиз отреагировала на обвинения в насилии в адрес ее экс-супруга Мерилина Мэнсона
"Я ушла от него из-за измен и злоупотребления наркотиками". Дита фон Тиз отреагировала на обвинения в насилии в адрес ее экс-супруга Мерилина Мэнсона
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS