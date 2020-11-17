Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2020
 
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Федишин рассказала, почему продала апартаменты в Болгарии

Украинская певица Ирина Федишин купила недвижимость в Болгарии прошлой зимой, а весной 2020 года ее продала.

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Федишин: Начали закрывать границы, мы переживали, как будет дальше
Федишин: Начали закрывать границы, мы переживали, как будет дальше
Фото: irynafedyshyn / Instagram

Украинская певица Ирина Федишин в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, что вынуждена была продать свои апартаменты в Болгарии.

По словам артистки, они с с мужем – продюсером Виталием Човныком купили недвижимость минувшей зимой, а весной 2020 года продали.

"Начали закрывать границы, мы переживали, как будет дальше. И опять же, концертная деятельность была под знаком вопроса, поэтому мы решили, что лучше переждать", – рассказала она.

Певица отметила, что у них есть недвижимость в Киеве, но семья живет во Львове.

Федишин родилась во Львове в 1987 году. Вместе с Човныком она воспитывает двух сыновей, Юрия и Олега.

В 2018 году певица принимала участие в проекте "Голос країни" на "1+1", но покинула шоу до начала прямых эфиров.

В октябре артистка сообщила, что боится переезжать в Киев.

Теги: недвижимость, карантин, квартира, Ирина Федишин
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