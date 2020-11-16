"Внутри оказалось много людей. Воздух был спертым". Федишин рассказала, где могла заразиться коронавирусом

Украинская певица Ирина Федишин, которая в начале октября переболела COVID-19, предполагает, что в момент заражения была в защитной маске.

Переболевшая COVID-19 украинская певица Ирина Федишин в интервью, которое 14 ноября опубликовано на сайте "Фактов", предположила, что могла заразиться коронавирусом во время посещения супермаркета.

Артистка отметила, что это было в начале октября.

"За несколько дней до заражения я пошла в супермаркет за продуктами. Внутри оказалось довольно много людей – это было как раз перед выходными. Воздух в магазине был спертым, помещение не проветривалось. Конечно, я была в маске, но мне кажется, что подхватила вирус именно тогда", – сообщила она.

Певица отметила, что ее двое сыновей, несмотря на то, что во время ее болезни находились с ней в одной квартире, коронавирусом не заразились.

"Слава богу, они не заболели, не было никаких симптомов. Я не водила их сдавать тест, считала, что в этом нет необходимости. Все мы находились дома, дети себя нормально чувствовали", – подытожила она.

В конце октября Федишин сообщила, что вместе с мужем переболела COVID-19. Тогда певица отметила, что у ее супруга – продюсера Виталия Човныка коронавирус вызвал серьезные осложнения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 16 ноября в Украине подтверждено 545 689 случаев COVID-19, 9697 человек умерли, 244 197 пациентов выздоровели. В Киеве COVID-19 заболело 51 449 человек, 976 пациентов умерли, 18 767 выздоровели.