"Папины глазки". 48-летний Максим Виторган показал 25-летнюю дочь

"Моя взрослая дочь! Будь счастлива! На остальное не трать время. Никто не должен тебе, но и ты никому не должна. Я рядом", – подписал он фото.

"Папины глазки", – прокомментировали фото Полины Виторган подписчики актера.

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Контекст:

Полина Виторган (1996) – старшая дочь актера. Ее мать – первая супруга Максима Виторгана, актриса Виктория Верберг. У Полины есть родной младший брат Даниил (2000).

В браке с российской журналисткой Ксенией Собчак Викторган в третий раз стал отцом – в 2016 году у пары родился сын Платон. Супруги прожили в браке с 2013-го по 2019 год.

Сейчас Виторган состоит в отношениях с 30-летней актрисой Нино Нинидзе.