Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных

Внефракционный нардеп, участник Революции достоинства Владимир Парасюк разместил в сети фото, на котором запечатлен с несколькими букетами роз.

Бывший внефракционный народный депутат Украины, участник Революции достоинства Владимир Парасюк на своей странице в Instagram разместил фото, на котором запечатлен сидящим на бетонном ограждении.

В руках Парасюк держит два букета роз – рядом лежат еще несколько букетов.

"Waiting for my world" – на английском языке подписал снимок экс-депутат.

"Кого ждем? Свою любовь?" – поинтересовались у Парасюка фолловеры.

"Родных", – ответил он.

"Ну да, да, конечно. Родных, любимых", – отреагировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ...waiting for my world Публикация от Володимир Парасюк (@parasiuk87) 29 Июл 2020 в 4:02 PDT

Парасюк родился у 1987 году в селе Майдан Жолковского района Львовской области. Учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, но не окончил его.

Был активным участником Революции достоинства. В 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, был командиром 4-й роты батальона "Днепр-1".

В 2014 году был избран в Раду в округе №122 во Львовской области, за него отдали голоса 56,56% избирателей. На выборах в 2019 году планировал баллотироваться на этом же округе, но ЦИК его не зарегистрировал.