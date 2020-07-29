Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных

Бывший внефракционный народный депутат Украины, участник Революции достоинства Владимир Парасюк на своей странице в Instagram разместил фото, на котором запечатлен сидящим на бетонном ограждении.
В руках Парасюк держит два букета роз – рядом лежат еще несколько букетов.
"Waiting for my world" – на английском языке подписал снимок экс-депутат.
"Кого ждем? Свою любовь?" – поинтересовались у Парасюка фолловеры.
"Родных", – ответил он.
"Ну да, да, конечно. Родных, любимых", – отреагировали подписчики.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Парасюк родился у 1987 году в селе Майдан Жолковского района Львовской области. Учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, но не окончил его.
Был активным участником Революции достоинства. В 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, был командиром 4-й роты батальона "Днепр-1".
В 2014 году был избран в Раду в округе №122 во Львовской области, за него отдали голоса 56,56% избирателей. На выборах в 2019 году планировал баллотироваться на этом же округе, но ЦИК его не зарегистрировал.