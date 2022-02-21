Бульвар Шоубиз
 
21 февраля, 2022
 
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Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась

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Паш об Осадчей: Она сказала, что была типа свадьба. Это все была фотосессия в ржачном формате. Но они подписали по-своему и понеслось
Паш об Осадчей: Она сказала, что была типа свадьба. Это все была фотосессия в ржачном формате. Но они подписали по-своему и понеслось
Фото: Світське життя / Facebook

Украинская певица Алина Паш в своем первом интервью после прекращения организаторами нацотбора ее участия в "Евровидении 2022" рассказала, что, вопреки слухам, никогда не была замужем, а с экс-бойфрендом – французом по имени Джо ее сейчас связывают дружеские отношения. Интервью певицы передаче "Зірковий шлях" вышло на канале "Украина" 21 февраля.

"Я не замужем и никогда не была. Ничего не имею против [ведущей "Світського життя" на "1+1"] Катерины Осадчей, но из-за ее интервью и сказанных каких-то неправдоподобных фактов я уже несколько раз обожглась, потому что она сказала, что была типа свадьба. Это все была фотосессия в ржачном формате. Но они подписали по-своему и понеслось: "Да она разведенная, да муж у нее там какой-то афро. Не афро!" – заявила певица.

Паш, вероятно, имела в виду свой комментарий Осадчей в 2019 году. В нем артистка, отвечая на вопрос о свадебной фотосессии с бойфрендом, не стала опровергать, что ее на тот момент возлюбленный не является ее мужем.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Алина Паш родилась 6 мая 1993 года в Закарпатье. Артистка принимала участие в шоу "Х-фактор" на СТБ и стала финалисткой шестого сезона проекта. В 2018 году артистка дебютировала с сольной композицией Bitanga. На данный момент в ее дискографии два альбома.

В октябре 2021 года Паш призналась, что восемь лет пытается избавиться от мыслей о суициде.

12 февраля певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2022", но из-за предоставления организаторам фальшивой справки о легальном въезде в Крым в 2015 году ее участие 16 февраля было прекращено. 20 февраля артистка заявила, что на время покинет информационное пространство для переосмысления случившегося.

Теги: Евровидение, свадьба, скандал, Катя Осадчая, Алина Паш, нацотбор, финал, Евровидение 2022
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