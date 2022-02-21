  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась

Паш об Осадчей: Она сказала, что была типа свадьба. Это все была фотосессия в ржачном формате. Но они подписали по-своему и понеслось Фото: Світське життя / Facebook

"Я не замужем и никогда не была. Ничего не имею против [ведущей "Світського життя" на "1+1"] Катерины Осадчей, но из-за ее интервью и сказанных каких-то неправдоподобных фактов я уже несколько раз обожглась, потому что она сказала, что была типа свадьба. Это все была фотосессия в ржачном формате. Но они подписали по-своему и понеслось: "Да она разведенная, да муж у нее там какой-то афро. Не афро!" – заявила певица.

Паш, вероятно, имела в виду свой комментарий Осадчей в 2019 году. В нем артистка, отвечая на вопрос о свадебной фотосессии с бойфрендом, не стала опровергать, что ее на тот момент возлюбленный не является ее мужем.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube