  Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась

"Я не замужем и никогда не была. Ничего не имею против [ведущей "Світського життя" на "1+1"] Катерины Осадчей, но из-за ее интервью и сказанных каких-то неправдоподобных фактов я уже несколько раз обожглась, потому что она сказала, что была типа свадьба. Это все была фотосессия в ржачном формате. Но они подписали по-своему и понеслось: "Да она разведенная, да муж у нее там какой-то афро. Не афро!" – заявила певица.
Паш, вероятно, имела в виду свой комментарий Осадчей в 2019 году. В нем артистка, отвечая на вопрос о свадебной фотосессии с бойфрендом, не стала опровергать, что ее на тот момент возлюбленный не является ее мужем.
Алина Паш родилась 6 мая 1993 года в Закарпатье. Артистка принимала участие в шоу "Х-фактор" на СТБ и стала финалисткой шестого сезона проекта. В 2018 году артистка дебютировала с сольной композицией Bitanga. На данный момент в ее дискографии два альбома.
В октябре 2021 года Паш призналась, что восемь лет пытается избавиться от мыслей о суициде.
12 февраля певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2022", но из-за предоставления организаторам фальшивой справки о легальном въезде в Крым в 2015 году ее участие 16 февраля было прекращено. 20 февраля артистка заявила, что на время покинет информационное пространство для переосмысления случившегося.