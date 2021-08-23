Перепутавшего Украину с Россией 80-летнего британского режиссера госпитализировали после закрытия Одесского кинофестиваля

В публикации отмечается, что режиссеру понадобилась помощь медиков, когда он находился на Потемкинской лестнице.
На следующий день Гиллиам покинул клинику – медики разрешили режиссеру вернуться домой в Великобританию. Причины госпитализации организаторы кинофестиваля не называют.
Одесский кинофестиваль проходил с 14-го по 21 августа.
80-летний Гиллиам известен как режиссер (в том числе таких фильмов, как "Приключения барона Мюнхгаузена" и "Страх и отвращение в Лас-Вегасе"), актер и участник комик-группы "Монти Пайтон". 21 августа во время выступления на церемонии закрытия фестиваля Гиллиам перепутал Украину с Россией. Позже Гиллиам отдельно поблагодарил Одессу и Украину, видео размещено в Facebook кинофестиваля.