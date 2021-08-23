Перепутавшего Украину с Россией 80-летнего британского режиссера госпитализировали после закрытия Одесского кинофестиваля

В публикации отмечается, что режиссеру понадобилась помощь медиков, когда он находился на Потемкинской лестнице.

На следующий день Гиллиам покинул клинику – медики разрешили режиссеру вернуться домой в Великобританию. Причины госпитализации организаторы кинофестиваля не называют.