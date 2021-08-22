Выступая со сцены Одесского кинофестиваля, британский режиссер перепутал Украину с Россией. Видео

"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса", – сказал британец.
Ему сразу объяснили, что он ошибся, и Гиллиам извинился.
Британський режисер Террі Гілліам під час отримання нагороди від Одеського міжнародного кінофестивалю переплутав Україну та Росію — після зауваження ведучої він вибачився pic.twitter.com/7oLLxBlvpU— hromadske (@HromadskeUA) August 21, 2021
Позже Гиллиам отдельно поблагодарил Одессу и Украину, видео размещено в Facebook кинофестиваля.
Украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировал инцидент в Facebook.
"Терри, Одесса – это Украина", – написал он.
Одесский кинофестиваль проходил с 14-го по 21 августа.