"Перетанцуй меня". Артур Пирожков презентовал клип о выходе из карантина. Видео
Российский шоумен Артур Пирожков (Александр Ревва) на своем YouTube-канале выпустил клип на трек "Перетанцуй меня". В начале ролика Пирожков танцует один, находясь в комнате, позже выходит на улицу, где вокруг него собираются люди. Некоторые из них в защитных медицинских масках, некоторые без. Очевидно, имеется в виду период карантина в связи с пандемией коронавируса и выход из него. "Перетанцуй меня" – новый хит Пирожкова, который разбудит в тебе Артура Пирожкова. Перетанцуй себя, семью и друзей. Только танцуя, мы вырвемся на волю! Вызов принят!" – говорится в описании видео. Режиссер – Serghey Grey.
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