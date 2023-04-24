Перри назвал подлым свое высказывание о Ривзе, который "все еще ходит среди нас" в то время, как другие актеры погибли

Свое заявление актер сделал 22 апреля на книжном фестивале Los Angeles Times, обращаясь к аудитории.
Перри назвал упоминание Ривза подлым поступком со своей стороны и отметил, что при встрече с ним будет готов извиниться за это лично.
Речь идет о написанной Перри фразе: "Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?"
Мемуры Перри вышли 1 октября 2022 года. В книге Перри в том числе рассказывает о своем дебютном фильме "Одна ночь из жизни Джимми Рирдона" (1988), на съемках которого он познакомился с американским актером Ривером Фениксом – старшим братом американского актера Хоакина Феникса.
Ривер Феникс погиб в 1993 года в возрасте 23 лет от передозировки наркотиков. Он считал Ривза своим лучшим другом. Перри, рассказывая о Ривере Фениксе в своих мемуарах, задался вопросом, "почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?".
Ривз не комментировал высказывание Перри. Актеры никогда не снимались вместе.