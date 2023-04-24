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24 апреля, 2023
 
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Перри назвал подлым свое высказывание о Ривзе, который "все еще ходит среди нас" в то время, как другие актеры погибли

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Перри заявил, что при встрече с Ривзом будет готов извиниться за свои слова лично
Перри заявил, что при встрече с Ривзом будет готов извиниться за свои слова лично
Фото: ЕРА

Звезда американского сериала "Друзья", актер Мэттью Перри пообещал удалить упоминание о своем канадском коллеге Киану Ривзе из будущих переизданий своих мемуаров "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", в которых в том числе рассказал о своей борьбе с зависимостью от психоактивных веществ. Об этом 23 апреля сообщило издание Los Angeles Times.

Свое заявление актер сделал 22 апреля на книжном фестивале Los Angeles Times, обращаясь к аудитории. 

Перри назвал упоминание Ривза подлым поступком со своей стороны и отметил, что при встрече с ним будет готов извиниться за это лично. 

Речь идет о написанной Перри фразе: "Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?"


Контекст:

Мемуры Перри вышли 1 октября 2022 года. В книге Перри в том числе рассказывает о своем дебютном фильме "Одна ночь из жизни Джимми Рирдона" (1988), на съемках которого он познакомился с американским актером Ривером Фениксом – старшим братом американского актера Хоакина Феникса. 

Ривер Феникс погиб в 1993 года в возрасте 23 лет от передозировки наркотиков. Он считал Ривза своим лучшим другом. Перри, рассказывая о Ривере Фениксе в своих мемуарах, задался вопросом, "почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?".

Ривз не комментировал высказывание Перри. Актеры никогда не снимались вместе.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мемуары, Мэттью Перри, Киану Ривз
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