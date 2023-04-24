Перри назвал подлым свое высказывание о Ривзе, который "все еще ходит среди нас" в то время, как другие актеры погибли

Перри заявил, что при встрече с Ривзом будет готов извиниться за свои слова лично Фото: ЕРА

Свое заявление актер сделал 22 апреля на книжном фестивале Los Angeles Times, обращаясь к аудитории.

Перри назвал упоминание Ривза подлым поступком со своей стороны и отметил, что при встрече с ним будет готов извиниться за это лично.

Речь идет о написанной Перри фразе: "Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?"



