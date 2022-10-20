Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков

Известному американскому актору Мэттью Перри было 49 лет, когда он из-за употребления алкоголя и наркотиков довел себя до двухнедельной комы и пяти месяцев в больнице.

"Когда меня положили в больницу, врачи сказали моей семье, что шанс на выздоровление составляет всего 2%", – цитирует актера People.

Из-за опиоидов в кишечнике Перри образовалась дыра. Актер перенес 14 операций на желудке, о которых ему до сих пор напоминают шрамы на теле, пишет издание.

По словам актера, он мог выпить за день до 55 таблеток викодина. Также он употреблял оксиконтин – популярное в Америке обезболивающее на опиоидах, которое в два раза сильнее морфина.

"Я не знал, как остановиться. Если бы полиция пришла ко мне домой и сказала: "Если ты сегодня выпьешь, мы отправим тебя в тюрьму", я бы начал собирать вещи. Я не мог остановиться, потому что болезнь и зависимость прогрессируют", – цитирует Перри журнал.

Фото: mattyperry4 / Instagram

После длительного периода реабилитации Перри уверен, что больше не сорвется.

"Я постоянно вспоминаю слова своего терапевта: "В следующий раз, когда вы захотите принять оксиконтин, просто подумайте о том, что у вас будет калоприемник всю оставшуюся жизнь", – рассказал он в интервью.