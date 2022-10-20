Бульвар Шоубиз
 
20 октября, 2022
 
Новости

Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мэттью Перри перенес 14 операций на желудке
Мэттью Перри перенес 14 операций на желудке
Фото: mattyperry4 / Instagram

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри чуть не умер от приема наркотиков. Об этом он рассказал 19 октября в интервью журналу People, за несколько дней до выхода его мемуаров "Друзья, любовники и одна большая ужасная вещь".

Известному американскому актору Мэттью Перри было 49 лет, когда он из-за употребления алкоголя и наркотиков довел себя до двухнедельной комы и пяти месяцев в больнице.

"Когда меня положили в больницу, врачи сказали моей семье, что шанс на выздоровление составляет всего 2%", – цитирует актера People.

Из-за опиоидов в кишечнике Перри образовалась дыра. Актер перенес 14 операций на желудке, о которых ему до сих пор напоминают шрамы на теле, пишет издание.

По словам актера, он мог выпить за день до 55 таблеток викодина. Также он употреблял оксиконтин – популярное в Америке обезболивающее на опиоидах, которое в два раза сильнее морфина.

"Я не знал, как остановиться. Если бы полиция пришла ко мне домой и сказала: "Если ты сегодня выпьешь, мы отправим тебя в тюрьму", я бы начал собирать вещи. Я не мог остановиться, потому что болезнь и зависимость прогрессируют", – цитирует Перри журнал.

Фото: mattyperry4 / Instagram
Фото: mattyperry4 / Instagram

После длительного периода реабилитации Перри уверен, что больше не сорвется.

"Я постоянно вспоминаю слова своего терапевта: "В следующий раз, когда вы захотите принять оксиконтин, просто подумайте о том, что у вас будет калоприемник всю оставшуюся жизнь", – рассказал он в интервью.

Контекст:

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в Уильямстауне (штат Массачусетс, США). Актер также известен по ролям в таких фильмах, как "Поспешишь – людей насмешишь", "Девять ярдов" и "Папе снова 17".

Перри – первый из шести актеров сериала "Друзья", кто выпустил мемуары. Актер анонсировал, что в книге он расскажет о жизни на площадке ситкома и впервые раскроет подробности своей борьбы с алкогольной зависимостью.

Теги: США, алкоголь, шоу-бизнес, сериал, Мэттью Перри, Друзья, зависимость
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
  Александр Швец: Музей фарфора создавался под вой сирен воздушной тревоги и под взрывы крылатых ракет
Дмитрий ГОРДОН
  Юрий Швец: Путин это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха
  Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха
Дмитрий ГОРДОН
Жительница Изюма: Во время разбора завалов дома, где жил сын, двоим спасателям я давала сердечные. Они 45 тел откопали. Руки и ноги доставали
Жительница Изюма: Во время разбора завалов дома, где жил сын, двоим спасателям я давала сердечные. Они 45 тел откопали. Руки и ноги доставали
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Каждый день меня встречает у дверей". Футболист Зинченко рассказал, за что благодарен своей жене
"Каждый день меня встречает у дверей". Футболист Зинченко рассказал, за что благодарен своей жене
Чмерковский показал, как снимает стресс
Чмерковский показал, как снимает стресс
"Евровидение 2023". Еще одна страна вслед за Северной Македонией и Черногорией отказалась от участия в конкурсе
"Евровидение 2023". Еще одна страна вслед за Северной Македонией и Черногорией отказалась от участия в конкурсе
"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом
"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом
Макаревич прокомментировал свое совместное фото с Пугачевой и Гребенщиковым
Макаревич прокомментировал свое совместное фото с Пугачевой и Гребенщиковым
Бедняков во второй раз стал отцом и показал фото новорожденного сына
Бедняков во второй раз стал отцом и показал фото новорожденного сына
Свитолина впервые показала новорожденную дочь в полный рост
Свитолина впервые показала новорожденную дочь в полный рост
"Надел на концертную вышиванку военный пиксель". Бандурист из "Шпилястих кобзарів" Викарчук защищает Украину от российских оккупантов
"Надел на концертную вышиванку военный пиксель". Бандурист из "Шпилястих кобзарів" Викарчук защищает Украину от российских оккупантов
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 