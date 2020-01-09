"Первая корова". Вышел трейлер фильма с Джоном Магаро. Видео
На YouTube-канале киностудии A24 разместили трейлер исторической инди-драмы "Первая корова". Режиссер – Келли Райхардт. Действие ленты происходит в лесах штата Орегона в середине XIX века. Это история повара, который присоединяется к группе охотников, чтобы начать с ними общее дело. Они намерены заработать на дойной корове, принадлежащей местному богатому землевладельцу. Роли исполнили Джон Магаро, Орион Ли, Тоби Джонс. Мировая премьера картины запланирована на 6 марта 2020 года.
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