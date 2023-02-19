Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященную украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний

Она отметила, что композиция собрала также тысячи комментариев и более 87 тыс. репостов. "Значит, как у нас говорят, "зашло". Значит, не зря мы очень старались сделать честно и навеки", – отметила она.

Мозговая в том числе поблагодарила украинского поэта Александр Коржа "за сильный и правдивый текст", музыканта Дмитрия Коновалова за "мощную оркестровку", а также всех, кто был причастен к записи композиции.

Обращаясь к мужу, Мозговая назвала его лучшим певцом.

"Спасибо всем людям, которые смотрят, слушают, плачут, пишут свои комментарии и верят в нашу победу, – написала Мозговая. – Уверена, что папа, который написал музыку к этой песне, доволен результатом. Вот так бывает, человека уже нет, но песня его актуальна как никогда".