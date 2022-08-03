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03 августа, 2022
 
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David Axelrod посвятил новую песню украинским защитникам. Видео

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David Axelrod: Вечная память, уважение, благодарность всем защитникам Украины
David Axelrod: Вечная память, уважение, благодарность всем защитникам Украины
Фото: DÁVID / Facebook

Служащий в теробороне украинский певец David Axelrod 30 июля презентовал на своем канале в YouTube песню "Захисники".

"Вечная память, уважение, благодарность всем защитникам Украины. Всем погибшим и всем живым! Низкий поклон вам, герои", – написал артист.

В марте 2022 года жена David Axelrod, украинский продюсер Алена Мозговая рассказала, что музыку и слова к этой песне написал ее покойный отец, композитор и исполнитель Николай Мозговой.

"Готовили мы эту песню на финал концерта "Лучшие песни Николая Мозгового". Переделали текст, сделали оркестровку, записали оркестр",  написала она тогда.

ВИДЕО
Видео: DÁVID / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война России против Украины, David Axelrod
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