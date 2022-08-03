  David Axelrod посвятил новую песню украинским защитникам. Видео

"Вечная память, уважение, благодарность всем защитникам Украины. Всем погибшим и всем живым! Низкий поклон вам, герои", – написал артист.

В марте 2022 года жена David Axelrod, украинский продюсер Алена Мозговая рассказала, что музыку и слова к этой песне написал ее покойный отец, композитор и исполнитель Николай Мозговой.

"Готовили мы эту песню на финал концерта "Лучшие песни Николая Мозгового". Переделали текст, сделали оркестровку, записали оркестр", – написала она тогда.

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Видео: DÁVID / YouTube

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