  David Axelrod посвятил новую песню украинским защитникам. Видео

"Вечная память, уважение, благодарность всем защитникам Украины. Всем погибшим и всем живым! Низкий поклон вам, герои", – написал артист.
В марте 2022 года жена David Axelrod, украинский продюсер Алена Мозговая рассказала, что музыку и слова к этой песне написал ее покойный отец, композитор и исполнитель Николай Мозговой.
"Готовили мы эту песню на финал концерта "Лучшие песни Николая Мозгового". Переделали текст, сделали оркестровку, записали оркестр", – написала она тогда.
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