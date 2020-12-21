"Песня, которую очень люблю". Ширан презентовал композицию Afterglow. Видео
Британский певец Эд Ширан 21 декабря на своем канале в YouTube презентовал клип на песню Afterglow – это первая музыкальная композиция артиста в 2020 году. "Эту песню я написал в прошлом году и теперь хочу представить ее вам. Это не первый сингл со следующего альбома, это просто песня, которую очень люблю. Надеюсь, она понравится и вам", – представил композицию на своей странице в Instagram артист.
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