Певец Олни умер во время выступления

Американский певец Дэвид Олни скончался в 71 год.

Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления на фестивале авторской песни в Санта-Роса-Бич 18 января. Об этом сообщает Variety.

Ему был 71 год.

Певцу певцу стало плохо во время исполнения третьей песни. Он сел на стул и застыл. Музыканты не сразу поняли, что произошло. Олни пытались привести в чувство, но это не удалось. А прибывшие медики констатировали смерть..

Олни исполнял американский фолк-рок. Он выпустил 20 альбомов со своими песнями.

Его последнее выступление опубликовали на YouTube.

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