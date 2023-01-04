  Пианист Хмара снял клип в Киевском метрополитене. Видео

Во время записи клипа рельсы были обесточены.
"Мой отец был железнодорожником, а потом работал машинистом в метро. Я тут с ним лазил, этими туннелями, – признался Хмара. – Музыкой мы можем приближать нашу победу также. Потому что это определенным образом молитва".
Презентация клипа состоится в январе. Композиция Revival станет саундтреком к фильму украинского режиссера Алана Бадоева об украинских переселенцах.
Хмара – лауреат международных музыкальных конкурсов, обладатель Голливудской премии импровизаторов.