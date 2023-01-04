  Пианист Хмара снял клип в Киевском метрополитене. Видео

Во время записи клипа рельсы были обесточены.

"Мой отец был железнодорожником, а потом работал машинистом в метро. Я тут с ним лазил, этими туннелями, – признался Хмара. – Музыкой мы можем приближать нашу победу также. Потому что это определенным образом молитва".

Презентация клипа состоится в январе. Композиция Revival станет саундтреком к фильму украинского режиссера Алана Бадоева об украинских переселенцах.

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube