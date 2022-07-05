Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи

"Уничтоженный рояль Yamaha, на котором я отыграл почти все свои шоу. Рояль, на котором играли [британский певец] Элтон Джон, [японская пианистка] Кэйко Мацуи и многие другие артисты, – подписал видео Хмара. – "Спасибо", раZZZия!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EVGENY KHMARA * PIANIST * Євген Хмара (@evgenykhmara)