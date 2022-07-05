Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи

"Уничтоженный рояль Yamaha, на котором я отыграл почти все свои шоу. Рояль, на котором играли [британский певец] Элтон Джон, [японская пианистка] Кэйко Мацуи и многие другие артисты, – подписал видео Хмара. – "Спасибо", раZZZия!"
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Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые были похоронены в братских могилах.