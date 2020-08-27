"Пикантно". Жена Бибера на камеру выставила ягодицы в высоких плавках

Американская модель Хейли Бибер, жена канадского певца Джастина Бибера, для фото надела желтый купальник.

Американская модель Хейли Бибер разместила в Instagram фото в желтом купальнике в спортивном стиле.

Бибер позировала на лестнице, стоя спиной к камере. Она засветила голые ягодицы в высоких плавках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) 23 Авг 2020 в 1:39 PDT

"Пикантно", – отметила подписчица alaiia.

Хейли Бибер (Болдуин) родилась 22 ноября 1996 года. Она работает как модель и танцовщица. Известность Хейли Болдуин получила после съемки для интернет-магазина бренда Brandy Melville.

Модель замужем за канадским певцом Джастином Бибером. Они поженились в 2018 году, а через год сыграли повторную свадьбу. Торжество 30 сентября 2019 года проходило на курорте Montage Palmetto Bluff в Южной Калифорнии в присутствии 154 гостей. Об этом сообщило издание Daily Mail.