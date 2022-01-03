"Пилотка – супер". Глюк'oZa показала голый пах

В подборку вошли кадры, для которых певица позировала в ярко-розовом купальнике с откровенными вырезами на груди и в паховой зоне. Глюк'oZa засветила голую грудь и пах.

"До свидания, 2021!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

"Пилотка – супер", – прокомментировал подписчик ermolaevaleksandr19502020.

"Сексуальность этой фигуры зашкаливает", – заявил antoxin11.