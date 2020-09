Pink рассказала, что спасло ее брак с мотогонщиком Хартом

Американская певица Pіnk заявила, что брак с мотогонщиком Кэри Хартом одновременно дарит ей утешение и вызывает ярость.

Американская певица Pink рассказала, что им с мужем мотогонщиком Кэри Хартом удалось сохранить отношения благодаря семейной терапии. Об этом она написала 15 сентября в Instagram.

По словам певицы, обычно люди закатывают глаза, когда слышат о том, что они с супругом обратились за психологической помощью к специалистам.

"Но я вот что скажу – оно того стоит. Терапия не предназначена для слабых людей, хиппи или либералов. Это для сломленных людей, которым нужна семья. Это урок о том, как сесть и слушать. Как любить себя так, чтобы другой человек тоже смог вас полюбить", – объяснила артистка.

Она назвала свой брак со спортсменом одновременно ужасным и прекрасным, который дарит утешение и вызывает ярость.

Pink заявила, что они с Хартом продолжают жить вместе благодаря "совместному неутомимому идеализму".

"Я люблю тебя, детка", – заявила в конце публикации певица, обращаясь к мужу.

"Спасибо, что поделились", – отреагировали на откровенное признание певицы подписчики.

Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) родилась в 1979 году в США. Исполнительница обрела популярность в начале 2000 года. Успех ей принес альбом Can't Take Me Home.

Pink познакомилась с мотогонщиком Кэри Хартом в 2001 году в Филадельфии. В 2005 году певица во время мотокроссных гонок появилась на стадионе с табличкой в руках, на которой было написано "Ты женишься на мне?". До этого она дважды отказывалась выходить замуж за Харта. Гонщик ответил на предложение певицы утвердительно.

У Pink и Харта двое детей: дочь Уиллоу (2011) и сын Джеймсон (2016).

В конце августа Харт перенес операцию на левом плече.