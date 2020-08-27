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27 августа, 2020
 
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Муж Pink мотогонщик Харт перенес операцию на плече

Американская певица Pіnk разместила в сети фото своего супруга – мотогонщика Кэри Харта, сделанное в больничной палате после операции.

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Pink познакомилась с Хартом в 2001 году
Pink познакомилась с Хартом в 2001 году
Фото: pink / Instagram

Американская певица Pink 26 августа сообщила, что ее муж, мотогонщик Кэри Харт, перенес операцию. На своей странице в Instagram она также обнародовала фото супруга, сделанное в палате. 

На снимке Харт запечатлен на больничной койке с перебинтованным левым плечом.

"Мой мужчина, я так его люблю. Операция прошла успешно – теперь пусть поправляется, – написала она. Певица не уточнила, что стало причиной для хирургического вмешательства.

Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) родилась в 1979 году в США. Исполнительница обрела популярность в начале 2000 года. Успех ей принес альбом Can't Take Me Home.

Pink познакомилась с мотогонщиком Кэри Хартом в 2001 году в Филадельфии. В 2005 году певица во время мотокроссных гонок появилась на стадионе с табличкой в руках, на которой было написано "Ты женишься на мне?". До этого она дважды отказывалась выходить замуж за Харта. Гонщик ответил на предложение певицы утвердительно. 

У Pink и Харта двое детей: дочь Уиллоу (2011) и сын Джеймсон (2016).

Теги: Pink, Кэри Харт, операция
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