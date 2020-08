Американская певица Pіnk разместила в сети фото, сделанное во время занятий серфингом.

Американская певица Pink на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует на доске для серфинга во время катания по волнам.

"Мне всегда было интересно, почему у меня такие громадные бедра. Да потому что я ими пользуюсь", – шутя подписала фото певица.

Pink (настоящее имя – Алиша Бет Мур) родилась в 1979 году в США. Исполнительница обрела популярность в начале 2000 года. Успех ей принес альбом Can't Take Me Home.