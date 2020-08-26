"Піккардійська терція" выпустила саундтрек "Розпрощався стрілець" к фильму "Інший Франко". Видео
Украинская вокальная формация "Піккардійська терція" выпустила саундтрек к фильму "Інший Франко". Видео разместили на официальном YouTube-канале группы. "Інший Франко" – это историческая, биографическая драма о сыне Ивана Франко – Петре. Украинская песня "Розпрощався стрілець" хорошо сочетается с сюжетом фильма. И символично, что саундтрек исполняет именно львовский коллектив, ведь жизнь главного героя очень тесно была связана со Львовом", – рассказал продюсер фильма Дмитрий Кравченко. В ролике, который сопровождает песня, показаны кадры ленты "Інший Франко". "Эта песня считается народной, и я действительно не нашел в открытых источниках упоминаний об авторе. Хотя подозреваю, что автор из числа Прессовой квартиры – культурно-просветительской формации Украинских Сечевых Стрельцов, главной задачей которой был сбор, распространение и сохранение материалов по истории Легиона УСС, а также сохранение традиций стрельцов. (...). Для нас эта песня была известной где-то с конца 1980-х, когда началось возрождение национал-патриотической культуры", – отметил художественный руководитель aормации "Піккардійська терція" Владимир Якимец. Фильм "Інший Франко" выйдет 24 августа 2021 года.
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