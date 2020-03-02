Plus size модель Грэм сменила подгузник сыну на полу в супермаркете

Подписчики раскритиковали американскую plus size модель и Instagram-блогера Эшли Грэм за то, что она меняла грязный подгузник своему сыну на глазах у посетителей супермаркета.

Перед тем, как поменять сыну подгузник, Грэм расстелила на полу коврик Фото: ashleygraham / Instagram

Американская модель и Instagram-блогер Эшли Грэм оказалась в эпицентре критики после того, показала подписчикам процесс смены грязного подгузника своему сыну на полу в канцелярском отделе супермаркета.

"Как хорошо, что я не забыла прихватить коврик для пеленания", – подписала фотографию Грэм.

Подписчики подвергли поведение молодой матери в общественном месте критике.

"Вы нашли время настроить камеру, но не смогли найти в магазине пеленальный столик?" – говорится в комментариях к фото.

Скриншот: ashleygraham / Instagram



"Это было удобно для вас, но неприятно другим", – заметили подписчики, подчеркнув, что Грэм могла сменить грязный подгузник в собственной машине.

Скриншот: ashleygraham / Instagram



"Это не имеет ничего общего с кормлением в общественных местах", – написали Грэм в комментариях.

Ранее модель публиковала фото кормления сына во время посещения кафе в Нью-Йорке.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года. В январе 2020 года модель родила первенца.