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02 марта, 2020
 
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Plus size модель Грэм сменила подгузник сыну на полу в супермаркете

Подписчики раскритиковали американскую plus size модель и Instagram-блогера Эшли Грэм за то, что она меняла грязный подгузник своему сыну на глазах у посетителей супермаркета.

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Перед тем, как поменять сыну подгузник, Грэм расстелила на полу коврик
Перед тем, как поменять сыну подгузник, Грэм расстелила на полу коврик
Фото: ashleygraham / Instagram

Американская модель и Instagram-блогер Эшли Грэм оказалась в эпицентре критики после того, показала подписчикам процесс смены грязного подгузника своему сыну на полу в канцелярском отделе супермаркета. 

"Как хорошо, что я не забыла прихватить коврик для пеленания", – подписала фотографию Грэм. 

Подписчики подвергли поведение молодой матери в общественном месте критике.

"Вы нашли время настроить камеру, но не смогли найти в магазине пеленальный столик?" – говорится в комментариях к фото.

Скриншот: ashleygraham / Instagram
Скриншот: ashleygraham / Instagram

"Это было удобно для вас, но неприятно другим", – заметили подписчики, подчеркнув, что Грэм могла сменить грязный подгузник в собственной машине.

Скриншот: ashleygraham / Instagram
Скриншот: ashleygraham / Instagram

"Это не имеет ничего общего с кормлением в общественных местах", – написали Грэм в комментариях. 

Ранее модель публиковала фото кормления сына во время посещения кафе в Нью-Йорке. 

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года. В январе 2020 года модель родила первенца

Теги: Эшли Грэм
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