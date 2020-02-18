Plus size модель Грэм снялась полностью голой

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена полностью голой.
Она акцентировала внимание на растяжках внизу живота, появившихся после беременности и родов.
"Та же я. Несколько новых историй", – написала она.
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Сына Грэм родила 18 января. Отец ребенка – супруг модели, оператор Джастин Ирвин.
О беременности Грэм сообщила в августе 2019 года.
Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.