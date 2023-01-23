Plus size модель Грэм в боди сделала селфи во время совместной тренировки с мужем. В сети обсуждают выражение его лица

Грэм позирует, стоя перед зеркалом в черном боди с декольте.
Подписчики обратили внимание на выражение лица Ирвина, который изображен в кадре за спиной Грэм.
"У ее мужа такое выражение лица: "Детка, положи свой чертов телефон", – написали они.
"Он выглядит так, словно устал от твоих выходок", – написали фолловеры.
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Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
В 2010 году Грэм вышла замуж за Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком.
7 января 2022 года Грэм родила двойню.