Plus size модель Грэм в боди сделала селфи во время совместной тренировки с мужем. В сети обсуждают выражение его лица

Грэм позирует, стоя перед зеркалом в черном боди с декольте.

Подписчики обратили внимание на выражение лица Ирвина, который изображен в кадре за спиной Грэм.

"У ее мужа такое выражение лица: "Детка, положи свой чертов телефон", – написали они.

"Он выглядит так, словно устал от твоих выходок", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)