"По-другому пробиться не могут". Проклова ответила Булановой, которая назвала жертв домогательств проститутками

По словам Прокловой, Булановой не стоило осуждать женщин, которые публично рассказали о своей беде. Артистка считает, что многие творческие люди именно таким способом и находят свой творческий путь, так как "по-другому пробиться не могут".
Проклова подчеркнула, что некоторые актрисы действительно строят карьеру благодаря протекции, но отметила, что сама сотрудничала с режиссерами, "исходя из творческого желания быть вместе".
Буланова 15 октября в эфире российского радио "Комсомольская правда" осудила знаменитых коллег, которые заявили о домогательствах со стороны влиятельных продюсеров или режиссеров только спустя годы.
Проклова в эфире программы "Секрет на миллион" на канале НТВ в апреле заявила, что в возрасте 15 лет стала жертвой домогательств знаменитого актера, но не стала называть его имя.