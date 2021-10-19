"По-другому пробиться не могут". Проклова ответила Булановой, которая назвала жертв домогательств проститутками

Весной 2021 года Проклова говорила, что в 15-летнем возрасте стала жертвой домогательств со стороны известного актера Фото: elproklova / Instagram

По словам Прокловой, Булановой не стоило осуждать женщин, которые публично рассказали о своей беде. Артистка считает, что многие творческие люди именно таким способом и находят свой творческий путь, так как "по-другому пробиться не могут".

Проклова подчеркнула, что некоторые актрисы действительно строят карьеру благодаря протекции, но отметила, что сама сотрудничала с режиссерами, "исходя из творческого желания быть вместе".