"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах

Буланова: Ко мне коллеги или продюсеры никогда не приставали, а может, я не замечала Фото: buslya / Instagram

"Сравнительно недавно перестало быть стыдным говорить о харассменте в шоу-бизнесе. Когда-нибудь сталкивались с приставаниями недвусмысленными?" – спросил у певицы радиоведущий.

"Ко мне коллеги или продюсеры никогда не приставали, а может, я не замечала, не понимала этого. Вообще, для меня харассмент – это стыдно. Если ты стал известен и сейчас говоришь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда на самом деле? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал. Вот если бы она тогда это сказала, наверное, можно было бы об этом говорить. Если бы со мной такое было, я никогда бы об этом не рассказала. Стыдно", – заявила она.