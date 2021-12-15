"Почему надо врать: "Я буду любить жену больше, чем 15-летнюю девочку?" Проклова подтвердила, что несовершеннолетней крутила роман с Табаковым

Проклова о связи с Табаковым: Та история близости – это просто один из моментов Фото: elproklova / Instagram

"Я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Олегу Павловичу, который дал мне так много положительного в жизни, что та история близости – это просто один из моментов", – заявила артистка.

По словам Прокловой, "юное женское тело для мужчины очень важно".

"Почему надо врать: "Ой, нет, я буду любить свою 70-летнюю жену больше, чем 15-летнюю девочку, которая меня на самом деле очень волнует". Зачем это ханжество? Эта проблема есть, и ее не решить запретом", – считает актриса.

Проклова также обратила внимание на то, что вдове Табакова, актрисе Марине Зудиной было 20 лет, когда она она начала с ним личные отношения в 1995 году. Артисту на тот момент было 50.