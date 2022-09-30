"Почему указывает вас в одном ряду с теми, кто поддерживает Пуйло?" Тина Кароль презентовала альбом, записанный с российским продюсером

Тина Кароль: Наконец-то вышел альбом. Можно слушать на всех стримах. Жду отзывов Фото: tinakarol_fantina / Instagram

Пост она сопроводила снимками, для которых позировала в колготках со швом сзади и в удлиненном жакете.

"Наконец-то вышел альбом. Можно слушать на всех стримах. Жду отзывов. Спасибо моему гению и другу Аркадию Александрову за совместное написание того, что мы любим", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тіна Кароль (@tina_karol)

"Продюсер российский, альбом английский. А вы, украинцы, ждите", – прокомментировала подписчица khrebty.

"Почему этот саунд-продюсер в одном ряду с вами указывает тех, кто поддерживает Пуйло? Zivert, [Анна] Седокова, [Дима] Билан", – спросил bobarcode_lll.

"И мне интересно", – отметил ukrainian_wolf5.