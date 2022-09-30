Бульвар Шоубиз
 
30 сентября, 2022
 
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"Почему указывает вас в одном ряду с теми, кто поддерживает Пуйло?" Тина Кароль презентовала альбом, записанный с российским продюсером

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Тина Кароль: Наконец-то вышел альбом. Можно слушать на всех стримах. Жду отзывов
Тина Кароль: Наконец-то вышел альбом. Можно слушать на всех стримах. Жду отзывов
Фото: tinakarol_fantina / Instagram

Украинская певица Тина Кароль сообщила о выходе англоязычного альбома Scandal.

Пост она сопроводила снимками, для которых позировала в колготках со швом сзади и в удлиненном жакете.

"Наконец-то вышел альбом. Можно слушать на всех стримах. Жду отзывов. Спасибо моему гению и другу Аркадию Александрову за совместное написание того, что мы любим", – отметила она.

"Продюсер российский, альбом английский. А вы, украинцы, ждите", – прокомментировала подписчица khrebty.

"Почему этот саунд-продюсер в одном ряду с вами указывает тех, кто поддерживает Пуйло? Zivert, [Анна] Седокова, [Дима] Билан", – спросил bobarcode_lll.

"И мне интересно", – отметил ukrainian_wolf5.

Контекст:

Scandal – девятый альбом в дискографии Тины Кароль. Это англоязычная версия ее предыдущего альбома "Красиво" (2021). Он также был записан совместно с Александровым.

Александров – российский композитор и саунд-продюсер. Кроме Zivert, Седоковой, Билана, сотрудничал с российскими исполнителями Валерией, Стасом Михайловым, Джиганом.

Теги: Украина, Валерия, Анна Седокова, Тина Кароль, Дима Билан, певица, Джиган, альбом, продюсер, Zivert, Аркадий Александров
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