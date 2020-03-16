Подкопаева поделилась секретами стройности

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева заявила, что человек выглядит так, как питается.

Подкопаева: Если не тренируешься – выглядишь, как человек, который не тренируется Фото: podkopayeva_official / Insragram

Двукратная олимпийская чемпионка 1996 года по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram секретами стройной фигуры, опубликовав фото в купальнике на пляже.

По словам спортсменки, чудес после 40 лет не бывает.

"Все просто: ешь плохо – выглядишь плохо. Не тренируешься – выглядишь как человек, который не тренируется", – написала 41-летняя спортсменка.





Подписчики Подкопаевой назвали ее признание "горькой правдой жизни".

Скриншот: podkopayeva_official / Instagram



В 2017 году Подкопаева переехала в Атланту (США), где занимается тренерской деятельностью. В 2018 году спортсменка вышла замуж за американского бизнесмена киевского происхождения Игоря Дубинского. Осенью 2019 года у пары родилась дочь.

От первого брака с киевским бизнесменом Тимофеем Нагорным у Подкопаевой есть двое детей – сын Вадим и дочь Каролина.