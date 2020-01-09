Подкопаева показала младшую дочь

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева обнародовала фото, сделанное на прогулке с младшей дочерью.

Подкопаева: Для мира ты всего лишь один человек, а для кого-то одного ты целый мир! Фото: podkopayeva_official / Instagram

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая с семьей проживает в США, поделилась в Instagram снимком с новорожденной дочерью на руках.

"Для мира ты всего лишь один человек, а для кого-то одного ты целый мир!" – написала она.

На фото гимнастка и ее ребенок запечатлены во время прогулки.

О рождении второй дочери Подкопаева сообщила 19 сентября. Отец ребенка – бизнесмен Игорь Дубинский.

От отношений с бизнесменом Тимофеем Нагорным у нее есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).