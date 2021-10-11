"Подозрительный тип между ног". Настя Каменских показала "лучшего партера по отпуску и вообще"

"Оказывается отдых так важен. Даже когда ты любишь свою работу и готов посвятить себя ей круглосуточно, перезагрузка просто необходима. Хотя бы для того, чтобы с новыми силами приступить к новым проектам, съемкам и так далее", – написала 34-летняя певица.

Она добавила, что "лучшим партером по отпуску и вообще" считает своего мужа – продюсера и певца Потапа (Алексея Потапенко).

Снимок Каменских за несколько часов набрал больше 40 тыс. лайков.

"Крутецкие", – написала elena_kat111.

"Весьма подозрительный тип между ног идет", – заметил пользователь с ником bear_and_diamond, имея в виду, что на снимке, на котором Каменских запечатлена во время прыжка, между ее ног на дальнем плане в кадре оказался случайный прохожий.

"Надо же, только как хорошо, что у вас есть деньги на эту перезагрузку", – прокомментировала strelets.vika.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)