"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней". Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских

Потап о Каменских: Она знает, что я люблю ее безумно, гораздо больше самого себя Фото: kamenskux / Instagram

"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней, потому что знают, что их будут любить. А смазливые парни знают, что они хороши собой, и зачастую любят себя больше партнера. Не всегда, конечно. Бывают сбалансированные божественно красивые пары, кроме голливудских. В них я не верю – знаю, как оно там, но тоже не без исключений, подтверждающих правило. Но я всегда поражался, как эта красотка выбрала меня. Она просто знает, что я люблю ее безумно, гораздо больше самого себя", – написал артист.

"Леша, это так приятно и так мило. Я так тебя люблю", – ответила ему Каменских.

"Это так трогательно", – прокомментировали фолловеры.

View this post on Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)



