Подписчики Бекхэма не могут понять, кто запечатлен в его объятиях. Фото

По словам британского футболиста Дэвида Бекхэма, для него нет лучшего занятия, чем обниматься.

Бекхэм: Нет ничего лучше, чем обниматься Фото: davidbeckham / Instagram

Британский футболист Дэвид Бекхэм 18 февраля в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен в белой майке и черной шапке на диване.

Бекхэм позируют в кадре, крепко прижав к себе то ли жену, то ли дочь.

"Нет ничего лучше, чем обниматься", – подписал он публикацию.

"Это Харпер или ее мама?" – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Хороший вопрос", – отреагировали подписчики на этот комментарий.

"Разве не видно, что это его дочь? По волосам можно догадаться", – обсуждают снимок пользователи сети.

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У Дэвида Бекхэма и его жены, бывшей участницы Spice Girls Виктории Бекхэм четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года.