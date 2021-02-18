Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2021
 
Новости

Подписчики Бекхэма не могут понять, кто запечатлен в его объятиях. Фото

По словам британского футболиста Дэвида Бекхэма, для него нет лучшего занятия, чем обниматься.

Бекхэм: Нет ничего лучше, чем обниматься
Бекхэм: Нет ничего лучше, чем обниматься
Фото: davidbeckham / Instagram

Британский футболист Дэвид Бекхэм 18 февраля в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен в белой майке и черной шапке на диване. 

Бекхэм позируют в кадре, крепко прижав к себе то ли жену, то ли дочь.

"Нет ничего лучше, чем обниматься", – подписал он публикацию.

"Это Харпер или ее мама?" – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Хороший вопрос", – отреагировали подписчики на этот комментарий.

"Разве не видно, что это его дочь? По волосам можно догадаться", – обсуждают снимок пользователи сети.

У Дэвида Бекхэма и его жены, бывшей участницы Spice Girls Виктории Бекхэм четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года. 

Теги: футбол, Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм, семья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В Украине дважды сорваны поставки вакцины от коронавируса. Главное
В Украине дважды сорваны поставки вакцины от коронавируса. Главное
Наталия ДВАЛИ
Осужденная за стрим белорусская журналистка Андреева: Раздеваться догола при досмотре унизительно, пищу невозможно в рот взять. Но утешала мысль: я не одна
Осужденная за стрим белорусская журналистка Андреева: Раздеваться догола при досмотре унизительно, пищу невозможно в рот взять. Но утешала мысль: я не одна
Елена ПОСКАННАЯ
  Ройзман о "дворце Путина": В гробу карманов нет
  Ройзман о "дворце Путина": В гробу карманов нет
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джамала позировала на крыше киевской высотки
Джамала позировала на крыше киевской высотки
Подписчики Бекхэма не могут понять, кто запечатлен в его объятиях. Фото
Подписчики Бекхэма не могут понять, кто запечатлен в его объятиях. Фото
  "У нас были скандалы на этот счет постоянно". Экс-продюсер певицы Alyosha Лисица рассказал, почему не мог на ней жениться
  "У нас были скандалы на этот счет постоянно". Экс-продюсер певицы Alyosha Лисица рассказал, почему не мог на ней жениться
Кларенс-хаус обнародовал рецепт блинов и рассекретил любимую начинку жены принца Чарльза. Видео
Кларенс-хаус обнародовал рецепт блинов и рассекретил любимую начинку жены принца Чарльза. Видео
Крус стала героиней греческого глянца и рассказала о борьбе с неграмотностью
Крус стала героиней греческого глянца и рассказала о борьбе с неграмотностью
"Фредди Зибров", "Такой красавчик". Украинский певец удивил сходством с известным британским артистом. Фото
"Фредди Зибров", "Такой красавчик". Украинский певец удивил сходством с известным британским артистом. Фото
  "Отношение первой жены передалось дочке. Они в тандеме. И внучку поставили на ту же волну". Паперный рассказал, почему не общается с дочерью от первого брака
  "Отношение первой жены передалось дочке. Они в тандеме. И внучку поставили на ту же волну". Паперный рассказал, почему не общается с дочерью от первого брака
Стали известны обстоятельства смерти Мягкова – СМИ
Стали известны обстоятельства смерти Мягкова – СМИ
Казанин о Зеленском: Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если что задумал, отговаривать бессмысленно
Казанин о Зеленском: Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если что задумал, отговаривать бессмысленно
"Она жила в бедности, поэтому я на нее даже не обижаюсь". Ступка рассказал о взаимоотношениях с женой
"Она жила в бедности, поэтому я на нее даже не обижаюсь". Ступка рассказал о взаимоотношениях с женой
  "Мама испугалась. Она говорила: "Сделай что-нибудь". Панин рассказал, почему умерла его мать
  "Мама испугалась. Она говорила: "Сделай что-нибудь". Панин рассказал, почему умерла его мать
Художница Барашикова: С портретами Дмитрия Гордона у меня получилась сказочная история, как у Золушки
Художница Барашикова: С портретами Дмитрия Гордона у меня получилась сказочная история, как у Золушки
Виктория ВОРОНИНА
"Красивая, молодая", "Как ровесница". Мама Каминской взбудоражила аудиторию своим внешним видом
"Красивая, молодая", "Как ровесница". Мама Каминской взбудоражила аудиторию своим внешним видом
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, почему стала веганом
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, почему стала веганом
"Знают, что папа звезда". Дети Пугачевой и Галкина спародировали его фанатов
"Знают, что папа звезда". Дети Пугачевой и Галкина спародировали его фанатов
Брыльска отреагировала на смерть партнера по фильму "Ирония судьбы" Мягкова
Брыльска отреагировала на смерть партнера по фильму "Ирония судьбы" Мягкова
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS