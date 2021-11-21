Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2021
 
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"Похоже, они забыли принять душ". Кунис и Катчера раскритиковали за неопрятный вид

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Пара попала в объектив камер во время прогулки по району Беверли-Хиллз
Пара попала в объектив камер во время прогулки по району Беверли-Хиллз
Фото: retroblissful / Instagram

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис и американский актер Эштон Катчер 19 ноября были замечены во время прогулки в Лос-Анджелесе, сообщил таблоид Just Jared. Неопрятный вид семейной пары смутил их поклонников, о чем они признались в соцсети.

38-летняя Кунис и 43-летний Катчер в защитных масках гуляли по своему району в Беверли-Хиллз, держась за руки. Для прогулки они выбрали кежуал-образы – свитер и джинсы.

Как только их фото появились на страничке Just Jared в Instagram, поклонники поспешили оставить там свои комментарии.

"Я прямо здесь чувствую их запах", – написала umokjennifer.

"Похоже, они забыли принять душ", – отметил kimimw_.

Правда, не все поклонники пары обратили внимание только на их внешний вид.

"Они выглядят очень счастливыми", – оставил коммент фолловер zanderrwylie.

Контекст:

Кунис и Катчер начали встречаться с 2012 года. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016). Актеры зарегистрировала брак в 2015 году.

Теги: Лос-Анджелес, актер, Мила Кунис, Эштон Катчер, актриса, маска, брак
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