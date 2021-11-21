"Похоже, они забыли принять душ". Кунис и Катчера раскритиковали за неопрятный вид

Пара попала в объектив камер во время прогулки по району Беверли-Хиллз Фото: retroblissful / Instagram

38-летняя Кунис и 43-летний Катчер в защитных масках гуляли по своему району в Беверли-Хиллз, держась за руки. Для прогулки они выбрали кежуал-образы – свитер и джинсы.

Как только их фото появились на страничке Just Jared в Instagram, поклонники поспешили оставить там свои комментарии.

"Я прямо здесь чувствую их запах", – написала umokjennifer.

"Похоже, они забыли принять душ", – отметил kimimw_.

Правда, не все поклонники пары обратили внимание только на их внешний вид.

"Они выглядят очень счастливыми", – оставил коммент фолловер zanderrwylie.

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