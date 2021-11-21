"Похоже, они забыли принять душ". Кунис и Катчера раскритиковали за неопрятный вид

38-летняя Кунис и 43-летний Катчер в защитных масках гуляли по своему району в Беверли-Хиллз, держась за руки. Для прогулки они выбрали кежуал-образы – свитер и джинсы.
Как только их фото появились на страничке Just Jared в Instagram, поклонники поспешили оставить там свои комментарии.
"Я прямо здесь чувствую их запах", – написала umokjennifer.
"Похоже, они забыли принять душ", – отметил kimimw_.
Правда, не все поклонники пары обратили внимание только на их внешний вид.
"Они выглядят очень счастливыми", – оставил коммент фолловер zanderrwylie.
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Кунис и Катчер начали встречаться с 2012 года. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016). Актеры зарегистрировала брак в 2015 году.