"Пока больно". Яма рассказал, когда ему снимут гипс, и пообещал больше не соглашаться на авантюры

По словам судьи шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Влада Ямы, после того, как врачи снимут с руки гипс, ему предстоит длительная реабилитация.

Судья "Танцев со звездами" на "1+1" хореограф Влад Яма 24 ноября в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен с загипсованной рукой.

"Операция прошла по плану. Дальше четыре – пять недель в гипсе и еще больше – реабилитация. Пока больно. Танцевать – буду! Соглашаться на авантюры – нет", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

15 ноября стало известно, что Яма травмировался во время выступления на паркете вместе с участницей проекта – фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком. После этого он отправился в больницу. По словам супруги Ямы, травма не связана с переломом.

23 ноября Яму прооперировали. Хореограф сообщил, что операция проходила под местным наркозом.