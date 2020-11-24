"Пока больно". Яма рассказал, когда ему снимут гипс, и пообещал больше не соглашаться на авантюры

Судья "Танцев со звездами" на "1+1" хореограф Влад Яма 24 ноября в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен с загипсованной рукой.
"Операция прошла по плану. Дальше четыре – пять недель в гипсе и еще больше – реабилитация. Пока больно. Танцевать – буду! Соглашаться на авантюры – нет", – написал он.
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15 ноября стало известно, что Яма травмировался во время выступления на паркете вместе с участницей проекта – фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком. После этого он отправился в больницу. По словам супруги Ямы, травма не связана с переломом.
23 ноября Яму прооперировали. Хореограф сообщил, что операция проходила под местным наркозом.