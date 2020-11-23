Яма перенес операцию на руке

Судья "Танцев со звездами" на "1+1" Влад Яма 23 ноября в Instagram Stories сообщил, что перенес операцию на правой руке, которую травмировал во время выступления на паркете в предыдущем эфире шоу.
Яма не уточнил, что стало причиной для хирургического вмешательства, отметив, что операция проходила под местным наркозом.
Супруга Ямы Лилиана на своей странице в Instagram Stories сообщила, что операция прошла успешно.
"Через несколько часов поеду забирать нашего папочку!" – рассказала она.
15 ноября стало известно, что Яма травмировался во время выступления на паркете вместе с участницей проекта – фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком. После этого он отправился в больницу. По словам супруги Ямы, травма не связана с переломом.