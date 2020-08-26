Поклонники приняли 44-летнюю Уизерспун за ее 20-летнюю дочь

44-летняя голливудская актриса Риз Уизерспун заявила, что одержима своей 20-летней дочерью Авой.

Уизерспун родила дочь Аву в 1999 году Фото: reesewitherspoon / Instagram

Голливудская актриса Риз Уизерспун 24 августа разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена ее старшая дочь Ава, которой через несколько недель исполнится 21 год.

"Знаю, что это мой ребенок, но я ею просто одержима", – подписала снимок актриса.

"Я искренне подумала, что это ты!" – отреагировала на фото американская писательница и продюсер Остин Браун.

"Близнецы", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Она ваш двойник", – считают подписчики актрисы.

Уизерспун – мать троих детей. Дочь Аву Элизабет она родила 9 сентября 1999 года, сына Дикона – 23 октября 2003-го. Отец детей – актер Райан Филлипп. Третьего ребенка – Теннесси Джеймса – она родила 27 сентября 2012 года. Отец мальчика – нынешний супруг актрисы, агент Джим Тот.