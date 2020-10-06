Поклонники сняли на телефон Круза на крыше движущегося поезда. Видео

Американский актер Том Круз, находясь на крыше движущегося поезда, помахал поклонникам рукой.

Американский актер Том Круз был замечен поклонниками во время съемки одной из сцен фильма "Миссия невыполнима 7", которая происходила на крыше движущегося поезда. Видео с Крузом, который находился на крыше поезда в компании съемочной группы во главе с режиссером Кристофером МакКуорри, было опубликовано 3 октября на странице пользователя Tomas Haugland Spangelo в TikTok.

Заметив, что пассажиры автомобиля снимают его на камеру телефона, Круз улыбнулся и поприветствовал их взмахом руки. Это вызвало бурную реакцию у авторов видео.

После публикации ролик стал вирусным.

If you are wondering where Christopher McQuarrie is... pic.twitter.com/BdMf2hgtOJ — Cinephilia & Beyond (@LaFamiliaFilm) October 4, 2020

Видео с участием Круза, снятое с другого ракурса, на своей странице в Instagram 4 октября разместила пользователь под ником fotokjerring76.

"Иногда вы просто оказываетесь в нужном месте в нужное время", – подписано видео с участием Круза.

Как отмечает издание USA Today, съемки фильма "Миссия невыполнима 7" с участием актера проходили в Норвегии. Премьера картины запланирована на осень 2021 года.