"Покупка дома будет одним из самых стрессовых переживаний в моей жизни". Брат герцогини Кембриджской переехал жить в село

"Думаю, что покупка дома будет одним из самых стрессовых переживаний в моей жизни. Переезд в наш новый дом длился несколько беспокойных месяцев, и мы очень счастливы. Мы будем жить в селе", – написал Миддлтон, не уточнив его название.
Также брат герцогини Кембриджской обнародовал фото, на котором запечатлен на фоне своего нового дома вместе с невестой и собакой.
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Джеймс Миддлтон (1987) – младший сын Кэрол и Майкла Миддлтонов. Их старшая дочь Кэтрин (1982) – жена британского принца Уильяма, а младшая Пиппа (1983) замужем за мультимиллионером Джеймсом Мэттьюзом.
Джеймс Миддлтон ранее проживал вместе с невестой Ализе Тевенет на юго-западе Лондона, по соседству с Пиппой Миддлтон, писал таблоид Daily Mail. Он занимается производством сырых кормов для собак под брендом Ella & Co.
С Тевенет он познакомился в 2014 году благодаря своему питомцу, собаке по кличке Элла.