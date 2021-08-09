"Покупка дома будет одним из самых стрессовых переживаний в моей жизни". Брат герцогини Кембриджской переехал жить в село

Миддлтон: Переезд в наш новый дом длился несколько беспокойных месяцев Фото: jmidy / Instagram

"Думаю, что покупка дома будет одним из самых стрессовых переживаний в моей жизни. Переезд в наш новый дом длился несколько беспокойных месяцев, и мы очень счастливы. Мы будем жить в селе", – написал Миддлтон, не уточнив его название.

Также брат герцогини Кембриджской обнародовал фото, на котором запечатлен на фоне своего нового дома вместе с невестой и собакой.

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