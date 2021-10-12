"Помочь ему не могу". Игорь Крутой прокомментировал состояние Александра Серова

О госпитализации Серова с COVID-19 российское издание Kp.ru сообщило 9 октября. В публикации отмечается, что на тот момент у артиста было поражено более 75% легких.
Крутой подтвердил информацию о заражении Серова коронавирусом.
"Мой друг Саня заболел этой "заразой", помочь ему, при всем моем желании не могу. У меня огромная просьба – помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани", – написал он.
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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 238 млн случаев COVID-19 (В России – 7,7 млн), умерло 4,9 млн человек (в России – 214 тыс.).