"Помочь ему не могу". Игорь Крутой прокомментировал состояние Александра Серова

Крутой (справа) о Серове (слева): Мой друг Саня заболел этой "заразой" Фото: alexander_serov_official / Instagram

О госпитализации Серова с COVID-19 российское издание Kp.ru сообщило 9 октября. В публикации отмечается, что на тот момент у артиста было поражено более 75% легких.

Крутой подтвердил информацию о заражении Серова коронавирусом.

"Мой друг Саня заболел этой "заразой", помочь ему, при всем моем желании не могу. У меня огромная просьба – помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани", – написал он.

View this post on Instagram Публикация от Игорь Крутои * (@igorkrutoy65)



