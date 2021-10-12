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12 октября, 2021
 
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"Помочь ему не могу". Игорь Крутой прокомментировал состояние Александра Серова

Крутой (справа) о Серове (слева): Мой друг Саня заболел этой "заразой"
Крутой (справа) о Серове (слева): Мой друг Саня заболел этой "заразой"
Фото: alexander_serov_official / Instagram

Российский композитор Игорь Крутой попросил молиться о здоровье заразившегося коронавирусом российского певица Александра Серова. Об этом он написал 11 октября в Instagram.

О госпитализации Серова с COVID-19 российское издание Kp.ru сообщило 9 октября. В публикации отмечается, что на тот момент у артиста было поражено более 75% легких. 

Крутой подтвердил информацию о заражении Серова коронавирусом.

"Мой друг Саня заболел этой "заразой", помочь ему, при всем моем желании не могу.  У меня огромная просьба – помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани", – написал он.


Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 238 млн случаев COVID-19 (В России – 7,7 млн), умерло 4,9 млн человек (в России – 214 тыс.). 

Теги: Игорь Крутой, Александр Серов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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