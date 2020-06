После признания в зависимости от препаратов Рыбак презентовал сразу два трека об исцелении души и сердца

По словам норвежского певца и скрипача Александра Рыбака, работа над новыми песнями стала частью терапии в борьбе с зависимостью от фармпрепаратов.

34-летний победитель "Евровидения 2009", норвежский музыкант Александр Рыбак 4 июня презентовал две новые композиции. Об этом музыкант сообщил в Instagram.

"Сегодня я презентую две новые песни. Работа над ними была частью моей терапии. Give Me Rain – об исцелении психического расстройства. My Whole World – об исцелении разбитого сердца", – рассказал певец.

По словам Рыбака, скачать новые треки можно на популярных музыкальных платформах.

Александр Рыбак родился в 1986 году в Беларуси. В 1990 году семья переехала в Норвегию. Отец артиста – скрипач Игорь Рыбак – стал для сына первым учителем.

Рыбак – победитель конкурса "Евровидение 2009", который проходил в Москве. Победу ему принесла песня Fairytale.

В 2018 году артист во второй раз представлял Норвегию на конкурсе "Евровидение", исполнив песню собственного сочинения That’s How You Write A Song. По итогам соревнования Рыбак занял 15-е место.

3 июня 2020 года артист признался, что в течение 11 лет был зависим от антидепрессантов и снотворных препаратов.